В Бердянске взорвали автомобиль коллаборантки Валентины Мамай (фото)

Глава оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов написал, что в Бердянске произошел взрыв в автомобиле, припаркованном возле пятой школы.

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В оккупированном Бердянске Запорожской взорвался автомобиль местной предпринимательницы и коллаборационистки Валентины Мамай. Об этом сообщила оккупационная администрация города.

Представитель так называемого главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов написал в своем Telegram-канале, что в Бердянске произошел взрыв в автомобиле, припаркованном возле школы.

"Около 16.00 на улице Руденко возле школы № 5 взорван автомобиль ВАЗ, принадлежащий местному предпринимателю Валентине Мамай", — говорится в сообщении.

Согласно неподтвержденным данным, женщина находилась в автомобиле. На месте происшествия работает российское МЧС.

О взрыве автомобиля сообщают местные Telegram-каналы.

[ + – ] Автомобиль Валентины Мамай

"Взорвалась машина, очень похожая на авто известной коллаборантки Валентины Мамай", — говорится в сообщении паблика "ЗаБор Запорожье: военные сводки".

[ + – ] Фото автомобиля Мамай из ее Facebook.

Утверждается, что Валентина Мамай согласилась сотрудничать с оккупантами, в то время, когда те зашли в город.

Напомним, что, по данным исследователей из ISW, российские войска провели неудачное наступление в Запорожской области. Сотрудники аналитической организации считают, что коллаборанты и российские СМИ распространяют слухи о мнимом тактическом успехе в районе Запорожья, тем самым отвлекая российское население от серии военных неудач ВС РФ в Бахмуте.

Ранее Фокус сообщал, что в Бердянске был взорван автомобиль коллаборанта Алексея Кичигина. Ставленник оккупантов, по данным российских СМИ, выжил. В оккупационной "администрации" области заявили, что взрывчатка крепилась к днищу машины.