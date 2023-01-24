У Бердянську підірвали автомобіль колаборантки Валентини Мамай (фото)

Голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов написав, що в Бердянську стався вибух в автомобілі, припаркованому біля п'ятої школи.

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В окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль місцевої підприємниці та колабораціоністки Валентини Мамай. Про це повідомила окупаційна адміністрація міста.

Представник так званої головної ради адміністрації Запорізької області Володимир Рогов написав у своєму Telegram-каналі, що в Бердянську стався вибух в автомобілі, припаркованому біля школи.

"Приблизно о 16:00 на вулиці Руденка біля школи №5 підірвано автомобіль ВАЗ, який належить місцевому підприємцю Валентині Мамай", — йдеться у повідомленні.

Згідно з непідтвердженими даними, жінка перебувала в автомобілі. На місці події працює російське МНС.

Про вибух автомобіля повідомляють місцеві Telegram-канали.

[ + – ] Автомобіль Валентини Мамай

"Вибухнула машина, дуже схожа на авто відомої колаборантки Валентини Мамай", — йдеться у повідомленні пабліка "ЗаБор Запорожье: военные сводки".

[ + – ] Фото автомобіля Мамай з її Facebook

Стверджується, що Валентина Мамай погодилася співпрацювати з окупантами, коли ті зайшли в місто.

Нагадаємо, що, за даними дослідників з ISW, російські війська провели невдалий наступ у Запорізькій області. Співробітники аналітичної організації вважають, що колаборанти та російські ЗМІ поширюють чутки про уявний тактичний успіх у районі Запоріжжя, тим самим відволікаючи російське населення від серії військових невдач ЗС РФ у Бахмуті.

Раніше Фокус повідомляв, що у Бердянську було підірвано автомобіль колаборанта Олексія Кічигіна. Наставник окупантів, за даними російських ЗМІ, вижив. В окупаційній "адміністрації" області заявили, що вибухівка кріпилася до днища машини.