Процесс распада станет необратимым: у Зеленского озвучили сценарий завершения войны с РФ

В ближайшее время Москва попытается вести наступательные действия в Украине, что приведет к еще большим потерям в рядах ВС РФ.

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Советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что после вероятного поражения в войне против Украины, Российскую Федерацию ждет неконтролируемая политическая трансформация, в частности некоторые регионы получат шанс на автономию. Своим видением развития событий советник поделился в Telegram-канале.

"В рамках контрнаступления, которое разрабатывается Генштабом ВСУ и подробно обсуждается на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего, Россия терпит два-четыре значительных поражения, и именно после этого процессы распада и окончательной деморализации в российской армии станут необратимыми", — написал Подоляк.

Советник ОП предположил, что из-за больших потерь в российских городах могут начаться массовые протесты. Он также считает, что в окружении президента РФ Владимира Путина начнется "поиск виновных", что приведет к ослаблению вертикали власти.

Михаил Подоляк отметил, что ВСУ остановятся на границах Украины 1991 года, в то время как в России возможно отделение некоторых субъектов федерации.

Что касается ядерного оружие, то по мнению Подоляка оно будет находиться под контролем оставшихся представителей генералитета РФ, поэтому риск попадания его на черный рынок является минимальным.

Согласно прогнозу Подоляка, представители российской временной власти будут вести переговоры с Украиной касательно военных преступлений ВС РФ, демилитаризации России в приграничной зоне, а также о выплате репараций.

Подоляк отметил, что для ускорения подобного сценария завершения войны Украине необходимы те объемы оружия, которые Киев запрашивает у своих союзников.

"Формула проста: хотите скорейшего завершения войны – своевременно дайте Украине больше оружия, которое мы просим", — заключил советник ОП.

Ранее, 22 января Михаил Подоляк заявил в интервью российскому журналисту Майклу Наки, что внутренняя эскалация войны в России неизбежна. По его словам, под удар могут попасть такие города как Москва и Санкт-Петербург.

Еще Фокус писал, что о грядущем поражении ВС РФ в Украине высказался научный сотрудник аналитического центра по международным делам Chatham House Тимоти Эш. По его мнению, после проигрыша Россия может распасться на несколько стран.