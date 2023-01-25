Процес розпаду стане незворотнім: у Зеленського озвучили сценарій завершення війни з РФ

Найближчим часом Москва спробує вести наступальні дії в Україні, що призведе до ще більших втрат у лавах ЗС РФ.

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Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що після ймовірної поразки у війні проти України, на Російську Федерацію чекає неконтрольована політична трансформація, зокрема деякі регіони отримають шанс на автономію. Своїм баченням розвитку подій радник поділився у Telegram-каналі.

"У межах контрнаступу, який розробляється Генштабом ЗСУ й докладно обговорюється на засіданнях Ставки Верховного Головнокомандувача, Рф зазнає двох-чотирьох суттєвих поразок, і саме після цього процеси розпаду й остаточної деморалізації в російській армії стануть незворотними", — написав Подоляк.

Радник ОП припустив, що через великі втрати в російських містах можуть початися масові протести. Він також вважає, що в оточенні президента РФ Володимира Путіна розпочнеться "пошук винних", що призведе до послаблення вертикалі влади.

Михайло Подоляк зазначив, що ЗСУ зупиняться на кордонах України 1991 року, тоді як у Росії можливе відділення деяких суб'єктів федерації.

Що стосується ядерної зброї, то, на думку Подоляка, вона перебуватиме під контролем представників генералітету РФ, які залишилися, тому ризик появи її на чорному ринку — мінімальний.

Згідно з прогнозом Подоляка, представники російської тимчасової влади вестимуть переговори з Україною щодо воєнних злочинів ЗС РФ, демілітаризації Росії у прикордонній зоні, а також про виплату репарацій.

Подоляк зазначив, що для прискорення подібного сценарію завершення війни Україні потрібні ті обсяги зброї, які Київ запитує у своїх союзників.

"Формула проста: хочете якнайшвидшого завершення війни — своєчасно дайте Україні більше зброї, яку ми просимо", — підсумував радник ОП.

Раніше, 22 січня Михайло Подоляк заявив в інтерв'ю російському журналісту Майклу Накі, що внутрішня ескалація війни у Росії неминуча. За його словами, під удар можуть потрапити такі міста як Москва та Санкт-Петербург.

Ще Фокус писав, що про майбутню поразку ЗС РФ в Україні висловився науковий співробітник аналітичного центру з міжнародних справ Chatham House Тімоті Еш. На його думку, після програшу Росія може розпастись на кілька країн.