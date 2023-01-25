Российские оккупанты планируют завезти на ЗАЭС ремонтников из Беларуси, – "Энергоатом"

Сотрудники из Беларуси нужны оккупантам на Запорожской АЭС, чтобы чинить повреждения, возникающие из-за постоянных обстрелов. Всего оккупанты хотят привлечь 150 человек.

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Российские оккупанты хотят завербовать для работы на Запорожской атомной электростанции ремонтников из Беларуси. Всего оккупанты хотят завезти на ЗАЭС 150 специалистов по ремонту, которые ранее работали на Белорусской АЭС. Об этом сообщили в компании "Энергоатом".

"Оккупанты все еще ищут персонал для функционирования станции, пытаясь хоть как-то улучшить свое положение на ней. Поэтому есть вероятность, что захватчики привезут на украинский атомный объект около 150 специалистов по ремонту, которые работали на Белорусской АЭС", — заявили в украинской государственной компании.

На такие действия россияне были вынуждены пойти, поскольку украинцы отказываются сотрудничать с оккупантами.

В "Энергоатоме" заявили, что сотрудники из Беларуси нужны, чтобы чинить повреждения, которые возникают из-за постоянных обстрелов.

"Очевидно, они нужны для того, чтобы наскоро чинить повреждения, возникающие в результате обстрелов, которые сами же русские и устраивают. А принудить украинских атомщиков к сотрудничеству российским оккупантам не удается", — резюмируется в сообщении.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 23 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опроверг слова директора Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина, что Украина якобы складирует предоставленное западными странами оружие и боеприпасы на своих атомных электростанциях.

Кроме того, Фокус ранее информировал, что 21 января в "Энергоатоме" заявили, что россияне испытывают нехватку кадров на Запорожской АЭС, так как многие сотрудники станции отказались получать паспорта РФ.