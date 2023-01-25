Російські окупанти планують завезти на ЗАЕС ремонтників із Білорусі, — "Енергоатом"

Співробітники з Білорусі потрібні окупантам на Запорізькій АЕС щоб лагодити пошкодження, які виникають через постійні обстріли. Загалом окупанти хочуть залучити 150 людей.

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Російські окупанти хочуть завербувати для роботи на Запорізькій атомній електростанції ремонтників із Білорусі. Загалом окупанти хочуть завезти на ЗАЕС 150 фахівців із ремонту, які раніше працювали на Білоруській АЕС. Про це повідомили у компанії "Енергоатом".

"Окупанти досі шукають персонал для функціонування станції, намагаючись хоч якось покращити своє становище на ній. Тому є ймовірність, що загарбники привезуть на український атомний об'єкт близько 150 фахівців із ремонту, які працювали на Білоруській АЕС", — заявили в українській державній компанії.

До таких дій росіяни були змушені вдатися, оскільки українці відмовляються співпрацювати з окупантами.

В "Енергоатомі" заявили, що співробітники з Білорусі потрібні щоб лагодити пошкодження, які виникають через постійні обстріли.

"Очевидно, вони потрібні для того, щоб нашвидкуруч лагодити пошкодження, що виникають в результаті обстрілів, які самі ж росіяни і влаштовують. А змусити українських атомників до співпраці російським окупантам не вдається", — резюмується у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 23 січня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк спростував слова директора Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергія Наришкіна, що Україна нібито складує надану західними країнами зброю та боєприпаси на своїх атомних електростанціях.

Крім того, Фокус раніше інформував, що 21 січня в "Енергоатомі" заявили, що росіяни відчувають нестачу кадрів на Запорізькій АЕС, оскільки багато співробітників станції відмовилися отримувати паспорти РФ.