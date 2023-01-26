Бункеры с отдельным метро: экс-разведчик КГБ рассказал, где может прятаться Путин (видео)

На территории России, как отмечает Сергей Жирнов, расположено множество секретных объектов, которые принадлежат спецслужбам, Генштабу и Минобороны, но не все они могут обеспечить автономную жизнь в течение долгого времени.

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В расположении президента РФ Владимира Путина есть секретные бункеры, в которых он может скрываться. Об этом 25 января в эфире телеканала FREEDOM рассказал экс-сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

По его словам, для безопасности главы РФ подготовлено несколько секретных бункеров, однако не все эти объекты не предназначены для длительного пребывания.

Одно из помещений, как утверждает Сергей Жирнов, расположено прямо под Кремлем, которое было построено еще во времена Иосифа Сталина. Более того, в то время инженеры создали отдельную ветку метрополитена, чтобы глава СССР мог незаметно выехать из администрации.

Еще один секретный бункер "Раменки-43", который принадлежит Министерству обороны России, также расположен в Москве.

"Плюс есть бункеры у всех спецслужб, у КГБ тоже есть несколько объектов, у генерального штаба есть несколько объектов. На самом деле, этих бункеров у спецслужб — как собак нерезаных… У него, безусловно, везде, где есть резиденции, есть бункеры. Другой вопрос, насколько они глубокие и насколько оборудованы, чтобы обеспечивать автономную жизнь в течение долгого времени. Вот таких бункеров не так много", — подчеркнул Жирнов и добавил, что для Владимира Путина специально соорудили еще один бункер в президентской резиденции, которая расположена в поселко Ново-Огарево.

На видео — с 19:40.

[ + – ] В распоряжении Владимира Путина есть множество секретных бункеров

В начале декабря 2022 года в российских СМИ появилась информация, что для президента РФ Владимира Путина по всей России построили секретные бункеры. Журналисты утверждали, что стратегические объекты соорудили на случай ядерной войны, которую Кремль может начать из-за череды неудач в Украине.

Также в декабре росСМИ сообщали, что Владимир Путин снова спрячется в секретном бункере из-за масштабной вспышки гриппа.