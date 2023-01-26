Бункери з окремим метро: ексрозвідник КДБ розповів, де може ховатися Путін (відео)

На території Росії, як зазначає Сергій Жирнов, розташовано безліч секретних об'єктів, які належать спецслужбам, Генштабу та Міноборони, але не всі вони можуть забезпечити автономне життя протягом тривалого часу.

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У розташуванні президента РФ Володимира Путіна є секретні бункери, в яких він може ховатися. Про це 25 січня в ефірі телеканалу FREEDOM розповів екс-співробітник КДБ СРСР та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

За його словами, для безпеки глави РФ підготовлено кілька секретних бункерів, проте не всі ці об'єкти не призначені для тривалого перебування.

Одне з приміщень, як стверджує Сергій Жирнов, розташоване просто під Кремлем, яке збудували ще за часів Йосипа Сталіна. Щобільше, тоді інженери створили окрему гілку метрополітену, щоб глава СРСР міг непомітно виїхати з адміністрації.

Ще один секретний бункер "Рам'янки-43", який належить Міністерству оборони Росії, також розташований у Москві.

"Плюс є бункери у всіх спецслужб, у КДБ теж є кілька об'єктів, у генерального штабу є кілька об'єктів. Насправді цих бункерів у спецслужб — як собак нерізаних... У нього, безумовно, скрізь, де є резиденції, є бункери. Інше питання, наскільки вони глибокі та наскільки обладнані, щоб забезпечувати автономне життя протягом тривалого часу. Ось таких бункерів не так багато", — наголосив Жирнов і додав, що для Володимира Путіна спеціально спорудили ще один бункер у президентській резиденції, яка розташована в селищі Ново-Огарьово.

На відео — з 19:40.

[ + – ] У розпорядженні Володимира Путіна є безліч секретних бункерів

На початку грудня 2022 року в російських ЗМІ з'явилася інформація, що для президента РФ Володимира Путіна по всій Росії збудували секретні бункери. Журналісти стверджували, що стратегічні об'єкти спорудили на випадок ядерної війни, яку Кремль може розпочати через низку невдач в Україні.

Також у грудні росЗМІ повідомляли, що Володимир Путін знову сховається в секретному бункері через масштабний спалах грипу.