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Военный Фокус Российско-украинская война

В Киеве состоялся марш памяти Михаила Жизневского и других погибших граждан Беларуси (фото)

Михаил Жизневский
Фото: Facebook | Марш памяти Михаила Жизневского

В шествии участвовало более 200 человек. В Украине погибли по меньшей 33 гражданина Беларуси — и это только подтвержденные имена, реальные цифры могут быть выше.

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В Киеве состоялся марш в память о герое Небесной сотни Михаиле Жизневском, который погиб 22 января 2014 года во время кровавых событий на ул. Грушевского. Фоторепортаж с места событий опубликован на странице пользовательницы Facebook Пані Ірина.

Участники марша таким образом также почтили память всех выходцев из Беларуси, которые погибли в боях за Украину начиная с 2014 года.

Участники марша, Михаил Жизневский Fullscreen
Участники марша памяти Михаила Жизневского

В шествии участвовало более 200 активистов. Началось оно на Михайловской, дальше участники марша прошли к до Софийской площади и затем — по Крещатику до улицы Грушевского, где 8 лет назад гражданин Беларуси Михаил Жизневский пал одной из первых жертв в противостоянии с силами полиции.

Марш памяти, Михаил Жизневский Fullscreen
Марш памяти Михаила Жизневского

На месте убийства установлен памятный знак.

Марш памяти Михаила Жизневского Fullscreen
Марш памяти Михаила Жизневского
Фото: Facebook
Марш памяти Михаила Жизневского Fullscreen
Марш памяти Михаила Жизневского
Марш памяти Михаила Жизневского Fullscreen
Марш памяти Михаила Жизневского
Марш памяти Михаила Жизневского Fullscreen
Марш памяти Михаила Жизневского Fullscreen
Марш памяти Михаила Жизневского
Марш памяти Михаила Жизневского Fullscreen
Марш памяти Михаила Жизневского
Марш памяти Михаила Жизневского
Марш памяти Михаила Жизневского
Марш памяти Михаила Жизневского
Марш памяти Михаила Жизневского
Марш памяти Михаила Жизневского
Марш памяти Михаила Жизневского

"Сегодня день рождения Михаила Жизневского — героя, который объединил наши народы", — сказал белорусский активист Олег Овчинников перед маршем. По его словам, герои живут, пока о них помнят.

В числе организаторов акции — белорусский центр в Украине "Сябры", тактическая группа "Беларусь", а также движение Солидарности "Разам" в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что 26 января в пять часов вечера состоится марш в память о герое Небесной сотни, герое Украины и Беларуси Михаиле Жизневском.

Напомним, что в составе российских войск в оккупированную Кирилловку прибыли военные из Беларуси. По словам местных жителей, они видели военнослужащих с шевронами предположительно Витебской части или бригады, которые могут представляться сотрудниками ЧВК.