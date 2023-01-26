В Киеве состоялся марш памяти Михаила Жизневского и других погибших граждан Беларуси (фото)

В шествии участвовало более 200 человек. В Украине погибли по меньшей 33 гражданина Беларуси — и это только подтвержденные имена, реальные цифры могут быть выше.

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В Киеве состоялся марш в память о герое Небесной сотни Михаиле Жизневском, который погиб 22 января 2014 года во время кровавых событий на ул. Грушевского. Фоторепортаж с места событий опубликован на странице пользовательницы Facebook Пані Ірина.

Участники марша таким образом также почтили память всех выходцев из Беларуси, которые погибли в боях за Украину начиная с 2014 года.

[ + – ] Участники марша памяти Михаила Жизневского

В шествии участвовало более 200 активистов. Началось оно на Михайловской, дальше участники марша прошли к до Софийской площади и затем — по Крещатику до улицы Грушевского, где 8 лет назад гражданин Беларуси Михаил Жизневский пал одной из первых жертв в противостоянии с силами полиции.

[ + – ] Марш памяти Михаила Жизневского

На месте убийства установлен памятный знак.

[ + – ] Марш памяти Михаила Жизневского Фото: Facebook [ + – ] Марш памяти Михаила Жизневского [ + – ] Марш памяти Михаила Жизневского [ + – ] Марш памяти Михаила Жизневского [ + – ] Марш памяти Михаила Жизневского

"Сегодня день рождения Михаила Жизневского — героя, который объединил наши народы", — сказал белорусский активист Олег Овчинников перед маршем. По его словам, герои живут, пока о них помнят.

В числе организаторов акции — белорусский центр в Украине "Сябры", тактическая группа "Беларусь", а также движение Солидарности "Разам" в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что 26 января в пять часов вечера состоится марш в память о герое Небесной сотни, герое Украины и Беларуси Михаиле Жизневском.

Напомним, что в составе российских войск в оккупированную Кирилловку прибыли военные из Беларуси. По словам местных жителей, они видели военнослужащих с шевронами предположительно Витебской части или бригады, которые могут представляться сотрудниками ЧВК.