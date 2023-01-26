У Києві відбувся марш пам'яті Михайла Жизневського й інших загиблих громадян Білорусі (фото)

У ході брало участь понад 200 людей. В Україні загинули щонайменше 33 громадяни Білорусі — і це лише підтверджені імена, реальні цифри можуть бути вищими.

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У Києві відбувся марш на згадку про героя Небесної сотні Михайла Жизневського, який загинув 22 січня 2014 року під час кривавих подій на вул. Грушевського. Фоторепортаж із місця подій опубліковано на сторінці користувачки Facebook Пані Ірина.

Учасники маршу в такий спосіб також вшанували пам'ять усіх вихідців із Білорусі, які загинули у боях за Україну починаючи з 2014 року.

[ + – ] Учасники маршу пам'яті Михайла Жизневського

У ході брало участь понад 200 активістів. Почалася вона на Михайлівській, далі учасники маршу пройшли до Софійської площі й потім — по Хрещатику до вулиці Грушевського, де 8 років тому громадянин Білорусі Михайло Жизневський пав однією з перших жертв у протистоянні із силами поліції.

[ + – ] Марш пам'яті Михайла Жизневського

На місці вбивства встановлено пам'ятний знак.

[ + – ] Марш пам'яті Михайла Жизневського Фото: Facebook [ + – ] Марш пам'яті Михайла Жизневського [ + – ] Марш пам'яті Михайла Жизневського [ + – ] Марш пам'яті Михайла Жизневського [ + – ] Марш пам'яті Михайла Жизневського

"Сьогодні день народження Михайла Жизневського — героя, який об'єднав наші народи", — сказав білоруський активіст Олег Овчінніков перед маршем. За його словами, герої живуть, доки про них пам'ятають.

Серед організаторів акції — білоруський центр в Україні "Сябри", тактична група "Білорусь", а також рух Солідарності "Разам" в Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що 26 січня о п'ятій годині вечора відбудеться марш на згадку про героя Небесної сотні, героя України та Білорусі Михайла Жизневського.

Нагадаємо, що в складі російських військ в окуповану Кирилівку прибули військові з Білорусі. За словами місцевих жителів, вони бачили військовослужбовців із шевронами, ймовірно, Вітебської частини або бригади, які можуть представлятися співробітниками ПВК.