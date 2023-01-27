Военные технологии и энергетика: в ЕС предложили новые санкции против Беларуси, — Bloomberg

Ограничения затрагивают товары двойного назначения, нефть, уголь, а также энергетический сектор и авиацию Беларуси. Но сельскохозяйственные товары, продукты питания и лекарства из этого списка исключены.

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Евросоюз предложил новый пакет санкций в отношении Беларуси из-за участия в войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Если такое предложение будет утверждено, на Беларусь будут распространяться многие из ограничений, наложенных на РФ, в том числе касающиеся ключевых технологий и энергетического сектора страны.

Предложенные санкции распространяются на:

Экспорт товаров двойного назначения и технологии, используемые в военных целях;

Нефть, уголь, сталь и золото;

Предметы роскоши, инвестиции и предоставление определенных услуг;

Ограничения также затрагивают авиацию, энергетику и основные источники дохода.

Как и в случае с санкциями, наложенными на РФ, предусмотрены и исключения — на медицинские товары, сельскохозяйственные и продукты питания.

Введение таких санкций позволит ЕС принимать меры в отношении всех, кто будет помогать представителям Беларуси действовать в обход ограничительных мер.

Для утверждения санкций понадобятся голоса всех стран Европейского союза. ЕС также готовит десятый пакет санкций в отношении России и ценовые ограничения на российские нефтепродукты.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ответил Лукашенко на слухи о нападении на Беларусь. Зеленский во время выступления в Киеве отметил важность того, чтобы Беларусь сохранила свою независимость.

Ранее Фокус сообщал, что Беларусь создает оборонительные "зубы дракона" для нужд ВС РФ. В производстве, согласно неофициальным данным, задействованы шесть белорусских предприятий.