Військові технології та енергетика: у ЄС запропонували нові санкції проти Білорусі, — Bloomberg

Обмеження торкаються товарів подвійного призначення, нафти, вугілля, а також енергетичного сектору й авіації Білорусі. Але сільськогосподарські товари, продукти харчування та ліки з цього списку виключені.

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Євросоюз запропонував новий пакет санкцій проти Білорусі через участь у війні проти України. Про це повідомляє Bloomberg.

Якщо така пропозиція буде затверджена, на Білорусь поширюватиметься багато обмежень, накладених на РФ, зокрема стосовно ключових технологій та енергетичного сектору країни.

Запропоновані санкції поширюються на:

експорт товарів подвійного призначення та технології, що використовуються у воєнних цілях;

нафту, вугілля, сталь та золото;

предмети розкоші, інвестиції та надання певних послуг;

обмеження також зачіпають авіацію, енергетику та основні джерела доходу.

Як і у випадку із санкціями, накладеними на РФ, передбачені й винятки — на медичні товари, сільськогосподарські та продукти харчування.

Запровадження таких санкцій дозволить ЄС вживати заходів проти всіх, хто допомагатиме представникам Білорусі діяти в обхід обмежувальних заходів.

Для затвердження санкцій знадобляться голоси всіх країн Європейського Союзу. ЄС також готує десятий пакет санкцій проти Росії та цінові обмеження на російські нафтопродукти.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відповів Лукашенку на чутки про напад на Білорусь. Зеленський під час виступу в Києві наголосив на важливості того, щоб Білорусь зберегла свою незалежність.

Раніше Фокус повідомляв, що Білорусь створює оборонні "зуби дракона" для потреб ЗС РФ. У виробництві, згідно з неофіційними даними, задіяно шість білоруських підприємств.