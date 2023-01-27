ВС РФ готовят новую фильтрацию для украинцев в оккупации, — Силы спецопераций

Россияне, пытаясь выяснить лояльность жителей к оккупантам, готовят масштабные проверки смартфонов на наличие украинских приложений и устанавливают дополнительные блокпосты.

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Российские захватчики готовят очередную фильтрацию населения в оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей. Об этом 26 января проинформировал Центр Национального сопротивления, который функционирует при Силах специальных операций ВСУ.

По данным ведомства, россияне, проводя очередную фильтрацию, хотят выяснить лояльность жителей захваченных частей Запорожской и Херсонской областей к оккупационной администрации.

В частности, готовится масштабная проверка мобильных телефонов на наличие украинских приложений, в том числе онлайн-банкинга и сервисов по обучению.

"Кроме этого россияне увеличивают количество блокпостов между населенными пунктами на юге Украины. На блокпостах у жителей спрашивают о наличии воинского учета, транспортных средств в собственности, персональных аккаунтах в соцсетях с последующей проверкой", — говорится в сообщении Центра нацсопротивления.

Из-за усиления фильтрационных мероприятий ведомство, функционирующее при ССО ВСУ, призывает граждан быть предельно осторожными и, при возможности, выехать из оккупации. Помимо этого Центр нацсопротивления рекомендует перед каждым выходом на улицу чистить историю браузеров и отписываться от украинских информационных Telegram-каналов.

Несколькими днями ранее Центр нацсопротивления при ССО ВСУ информировал, что россияне ускорили депортацию украинцев с оккупированных территорий. Вывезенных граждан селят в заброшенных санаториях и общежитиях, а деньги, которые были выделены на размещение депортированных, разворованы российскими чиновниками.

После Нового года Центр нацсопротивления также сообщал, что наемники из ЧВК "Вагнер" участвуют в принудительной депортации украинцев из Бахмута в Ростов-на-Дону.