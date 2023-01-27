ЗС РФ готують нову фільтрацію для українців в окупації, — Сили спецоперацій

Росіяни, намагаючись з'ясувати лояльність мешканців до окупантів, готують масштабні перевірки смартфонів на наявність українських додатків і встановлюють додаткові блокпости.

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Російські загарбники готують чергову фільтрацію населення в окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей. Про це 26 січня поінформував Центр Національного спротиву, який функціонує при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За даними відомства, росіяни, проводячи чергову фільтрацію, хочуть з'ясувати лояльність мешканців захоплених частин Запорізької і Херсонської областей до окупаційної адміністрації.

Зокрема, готується масштабна перевірка мобільних телефонів на наявність українських додатків, зокрема онлайн-банкінгу та сервісів із навчання.

"Крім цього росіяни збільшують кількість блокпостів між населеними пунктами на півдні України. На блокпостах у мешканців запитують про наявність військових обліків, транспортні засоби у власності, адреси персональних акаунтів у соцмережах з подальшою перевіркою", — йдеться у повідомленні Центру нацспротиву.

Через посилення фільтраційних заходів відомство, що функціонує при ССО ЗСУ, закликає громадян бути гранично обережними та, за можливості, виїхати з окупації. Крім цього, Центр нацспротиву рекомендує перед кожним виходом на вулицю чистити історію браузерів і відписуватися від українських інформаційних Telegram-каналів.

Декількома днями раніше Центр нацспротиву при ССО ЗСУ інформував, що росіяни прискорили депортацію українців з окупованих територій. Вивезених громадян селять у занедбаних санаторіях і гуртожитках, а гроші, виділені на розміщення депортованих, розкрадені російськими чиновниками.

Після Нового року Центр нацспротиву також повідомляв, що найманці з ПВК "Вагнер" беруть участь у примусовій депортації українців із Бахмута в Ростов-на-Дону.