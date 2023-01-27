Первые украинские военные прибыли в Германию для обучения на БМП Marder, — DW

Украинские защитники на территории ФРГ будут обучаться эксплуатации и обслуживанию немецких боевых машин пехоты Marder в течение 8 недель, после чего вернутся в свою страну вместе с новым оружием.

Related video

В Германию начали прибывать первые украинские военнослужащие, которые будут обучаться работе на боевых машинах пехоты Marder. Об этом сообщает издание DW.

В сообщении указывается, что первая группа украинских военных прилетела в Кельн в четверг, 26 января, а их непосредственная подготовка должна начаться в ближайшее время.

Ранее руководство ФРГ заявило, что планирует передать украинским военным 40 БМП Marder. Берлин включил в пакет помощи также обучение украинского контингента, длительность которого составляет около 8 недель.

На территории Германии украинские военные также планируют научиться эксплуатации и обслуживанию американских боевых машин пехоты БМП Bradley, которые США передадут Украине для защиты от российской вооруженной агрессии.

В сообщении также указывается, что в скором времени в Германии начнется обучение украинских экипажей работе с немецкими основными боевыми танками Leopard 2.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 20 января глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Киеву передадут "весенний пакет" помощи в размере 1 млрд евро, в нем будет содержаться 7 САУ Gepard, 40 БМП Marder и 1 установка IRIS-Т с дополнительными ракетами.

25 января немецкий оружейный концерн Rheinmetall из Дюссельдорфа сообщил, что готов заняться поставками боеприпасов для танков Leopard, которые вскоре получит Украина.