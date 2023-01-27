Перші українські військові прибули до Німеччини для навчання на БМП Marder, — DW

Українські захисники на території ФРН навчатимуться експлуатації та обслуговування німецьких бойових машин піхоти Marder протягом 8 тижнів, після чого повернуться до своєї країни разом із новою зброєю.

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До Німеччини почали прибувати перші українські військовослужбовці, які навчатимуться на бойових машинах піхоти Marder. Про це повідомляє видання DW.

У повідомленні зазначається, що перша група українських військових прилетіла до Кельна у четвер, 26 січня, а їхня безпосередня підготовка має розпочатися найближчим часом.

Раніше керівництво ФРН заявило, що планує передати українським військовим 40 БМП Marder. Берлін включив до пакету допомоги також навчання українського контингенту, тривалість якого становить близько 8 тижнів.

На території Німеччини українські військові також планують навчитися експлуатації та обслуговування американських бойових машин піхоти БМП Bradley, які передадуть США Україні для захисту від російської збройної агресії.

У повідомленні також зазначається, що незабаром у Німеччині розпочнеться навчання українських екіпажів роботі з німецькими основними бойовими танками Leopard 2.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 20 січня голова Міноборони ФРН Борис Пісторіус оголосив, що Києву передадуть "весняний пакет" допомоги у розмірі 1 млрд євро, в ньому буде 7 САУ Gepard, 40 БМП Marder і 1 установка IRIS-Т з додатковими ракетами. .

25 січня німецький збройовий концерн Rheinmetall із Дюссельдорфу повідомив, що готовий зайнятися постачанням боєприпасів для танків Leopard, які незабаром отримає Україна.