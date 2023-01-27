"Робимо все можливе": у Німеччині заявили, що готові передати Україні не лише танки, — ЗМІ

За словами журналістів, Німеччина візьме на себе витрати на транспортування танків. Передача озброєнь Україні не зашкодить обороноздатності Бундесверу.

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Німецький збройовий концерн Rheinmetall із Дюссельдорфу готовий зайнятися постачанням боєприпасів для танків Leopard, які незабаром отримає Україна. Про це пише видання Rheinische Post.

Видання пише, що як "запобіжний захід" концерн вже збільшив свої виробничі потужності. Особливо це стосується боєприпасів великого калібру.

"Ми вклали в це значні кошти й продовжимо робити це, створюючи нові виробничі потужності та наймаючи додатковий персонал. Ми робимо все можливе, щоб підтримати Україну, НАТО та уряд Німеччини, зокрема, необхідними боєприпасами", — зазначили в концерні.

Видання повідомило, що Rheinmetall є постачальником 120-мм боєприпасів, призначених для стволів танка Leopard 2. Концерн готовий задовольнити попит Німеччини та інших країн, які постачатимуть танки Leopard 2 Україні.

Також видання повідомило, що, як правило, Німеччина оплачує постачання озброєнь Україні зі свого поточного бюджету. Однак вона має можливість взяти гроші у Європейського оборонного фонду. Щоправда, канцлер Олаф Шольц уже встиг заявити, що всі витрати на транспортування візьме на себе німецький уряд.

Крім того, глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що постачання Україні танків не зашкодить обороноздатності країни та боєздатності Бундесверу. У пакет також входять дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини, боєприпаси, запчастини та навчання українських військових.

Фокус також писав, що експерти заявили, що ЗСУ зіткнуться з труднощами, використовуючи Leopard, Challenger та Abrams. За словами експертів, танки Leopard 2, які відправлятимуть різні країни Європи, мають свої невеликі відмінності, і їх не можна не враховувати.

Ще нагадаємо, що більшість громадян ФРН проти постачання в Україну бойової авіації. Згідно з опитуванням, більшість німецьких громадян підтримують надання Україні танків Leopard 2. Однак щодо винищувачів ситуація інша — 63% респондентів виступають проти постачання військових літаків Києву.