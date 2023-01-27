"Делаем все возможное": в Германии заявили, что готовы передать Украине не только танки, — СМИ

По словам журналистов, Германия возьмет на себя расходы за транспортировку танков. Передача вооружений Укриане не повредит обороноспособности Бундесвера.

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Немецкий оружейный концерн Rheinmetall из Дюссельдорфа готов заняться поставками боеприпасов для танков Leopard, которые вскоре получит Украина. Об этом пишет издание Rheinische Post.

Издание пишет, что в качестве "меры предосторожности" концерн уже увеличил свои производственные мощности. Особенно это касается боеприпасов большого калибра.

"Мы вложили в это значительные средства и продолжим делать это, создавая новые производственные мощности и нанимая дополнительный персонал. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и правительство Германии, в том числе необходимыми боеприпасами", — отметили в концерне.

Издание сообщило, что Rheinmetall является поставщиком 120-мм боеприпасов, предназначенных для стволов танка Leopard 2. Концерн готов удовлетворить спрос Германии и других стран, которые будут поставлять танки Leopard 2 Украине.

Также издание сообщило, что, как правило, Германия оплачивает поставки вооружений Украине из своего текущего бюджета. Однако у нее есть возможность взять деньги у Европейского оборонного фонда. Правда, канцлер Олаф Шольц уже успел заявить, что все расходы за транспортировку возьмет на себя немецкое правительство.

Кроме того, глава Минобороны Германии Борис Писториус отметил, что поставки Украине танков не навредят обороноспособности страны и боеготовности Бундесвера. В пакет также входят две бронированные ремонтно-эвакуационные машины, боеприпасы, запчасти и обучение украинских военных.

Фокус также писал, что эксперты заявили, что ВСУ столкнутся с трудностями, используя Leopard, Challenger и Abrams. По словам экспертов, у танков Leopard 2, которые будут отправлять разные страны Европы, есть свои небольшие различия, и их нельзя не учитывать.

Еще напомним, что большинство граждан ФРГ против поставок в Украину боевой авиации. Согласно опросу, большинство немецких граждан поддерживают предоставление Украине танков Leopard 2. Однако касаемо истребителей ситуация иная — 63% респондентов выступают против поставок военных самолетов Киеву.