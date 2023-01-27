Не хватает 40% командиров: в ВС РФ кадровые проблемы с командным составом, — ГУР

По словам представителя украинской разведки Андрея Черняка, дефицит командиров на уровне взвода или роты в России будет лишь увеличиваться.

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Российская армия столкнулась с серьезной кадровой проблемой на фронте. В ВС РФ не хватает командиров на уровне взводов и рот. Об этом в комментарии агентству "РБК-Украина" в пятницу, 27 января, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

Как уточнил представитель ГУР, в передовых подразделениях россиян на территории Украины не хватает до 40% младших командиров.

По словам Черняка, кадровый дефицит в первую очередь зафиксирован в подразделениях оккупантов, воюющих против ВСУ в Донецкой и Луганской областях.

"Россия будет продолжать наступательные действия, потому что она не достигла своей основной цели — полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно в находящихся там подразделениях мы наблюдаем, что оккупанты имеют серьезные проблемы с командирами на уровне взвода или роты", — прокомментировал он.

Черняк также подчеркнул, что те российские военные, которые стоят на первой линии фронта, не хотят воевать и идти в наступление. При этом многие командиры даже готовы заниматься самоповреждением, лишь бы вернуться домой, на территорию страны-агрессора, и не участвовать в боях.

"Большинство не планирует продлевать контракт, но их никто не спрашивает", — добавил представитель военной разведки.

Как считает Черняк, именно по этой причине мобилизованные часто отправляются на штурм без своих командиров и надлежащего взаимодействия между различными группами. У российских солдат могут быть незначительные тактические успехи, но при этом они массово погибают на поле боя, однако позже на их место присылают новые подразделения.

Нехватка командиров низшего звена — не единственная проблема для ВС РФ. Проблемы с руководством в армии есть и на более высоких уровнях, говорит Черняк.

"Мы уже видели и продолжаем наблюдать частую замену генералов и командующих разного уровня, которым так и не удалось выполнить поставленные задачи", — рассказывает представитель ГУР.

Как считает Черняк, такая ротация — это последний шанс россиян исправить ситуацию и хотя бы частично достичь целей.

По оценкам украинской разведки, кадровые проблемы с командным составом в ВС РФ будут лишь расти.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 26 января рассказала, что в связи с высоким уровнем потерь личного состава ВС РФ активно используют мобильные крематории в тылу своих передовых позиций в Украине. По словам чиновницы, российским военнослужащим приходится прибегать к подобным мерам из-за катастрофической ситуации на фронте.

Заместитель главы ГУР Вадим Скибицкий 25 января заявил, что Москва может быть потенциальной целью для средств поражения ВСУ. Именно поэтому на крышах правительственных зданий российской столицы начали устанавливать системы ПВО.