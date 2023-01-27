Бракує 40% командирів: у ЗС РФ кадрові проблеми з командним складом, — ГУР

За словами представника української розвідки Андрія Черняка, дефіцит командирів на рівні взводу чи роти в Росії лише збільшуватиметься.

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Російська армія зіткнулася із серйозною кадровою проблемою на фронті. У ЗС РФ не вистачає командирів на рівні взводів та рот. Про це у коментарі агентству "РБК-Україна" у п'ятницю, 27 січня, повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк.

Як уточнив представник ГУР, у передових підрозділах росіян на території України не вистачає до 40% молодших командирів.

За словами Черняка, кадровий дефіцит насамперед зафіксований у підрозділах окупантів, що воюють проти ЗСУ у Донецькій та Луганській областях.

"Росія продовжуватиме наступальні дії тому, що вона не досягла своєї основної мети — повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться, ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу або роти", — прокоментував він.

Черняк також наголосив, що ті російські військові, які стоять на першій лінії фронту, не хочуть воювати та йти у наступ. При цьому багато командирів навіть готові займатися самоушкодженням, аби повернутися додому, на територію країни-агресора, і не брати участь у боях.

"Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не запитує", — додав представник військової розвідки.

Як вважає Черняк, саме з цієї причини мобілізовані часто вирушають на штурм без своїх командирів та належної взаємодії між різними групами. У російських солдатів можуть бути незначні тактичні успіхи, але при цьому вони масово гинуть на полі бою, проте пізніше на їхнє місце надсилають нові підрозділи.

Нестача командирів нижчої ланки – не єдина проблема для ЗС РФ. Проблеми з керівництвом в армії є і на вищих рівнях, каже Черняк.

"Ми вже бачили і продовжуємо спостерігати часту заміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання", — розповідає представник ГУР.

Як вважає Черняк, така ротація — це останній шанс росіян виправити ситуацію і хоча б частково досягти мети.

За оцінками української розвідки, кадрові проблеми з командним складом у ЗС РФ лише зростатимуть.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 26 січня розповіла, що у зв'язку з високим рівнем втрат особового складу ЗС РФ активно використовують мобільні крематорії у тилу своїх передових позицій в Україні. За словами чиновниці, російським військовослужбовцям доводиться вдаватися до подібних заходів через катастрофічну ситуацію на фронті.

Заступник голови ГУР Вадим Скібіцький 25 січня заявив, що Москва може бути потенційною метою для засобів ураження ЗСУ. Саме тому на дахах урядових будівель російської столиці почали встановлювати системи ППО.