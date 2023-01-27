Италия привлекла 4 крупнейшие оборонные компании для разработки истребителя 6 поколения

В рамках совместной разработки с Великобританией и Японией Италия планирует выделить миллиарды евро на новый самолет.

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Италия подписала соглашение с 4 оборонными компаниями о совместной работе над истребителем 6 поколения Tempest. Разработка ведется в кооперации с Великобританией и Японией. Об этом сообщает Defense News.

К 2035 году три страны планируют разработать истребитель 6 поколения. Минобороны Италии подписали контракт с компаниями:

Leonardo

Elettronica

Avio Aero

MBDA Italia

Сотрудничество с оборонными предприятиями должно дать начало новым наработкам для будущего истребителя. Также отмечается, что все стороны подписания документа будут сотрудничать с университетами, исследовательскими центрами и стартапами. Других подробностей о сделке не озвучивают.

"С запуском этой новой фазы программы GCAP мы разрабатываем план для технологий и промышленности, который перенесет технологический сектор Италии из эпохи "Тайфунов" (нынешние истребители в ВВС Италии, — Фокус), последней крупной европейской программы развития боевой авиации, в новую эру, основанную на возможностях шестого поколения", — заявил главный исполнительный директор Elettronica.

До середины 2030-х годов Рим потратит около 3,8 млрд евро в довесок к 6 млрд уже выделенным. Министр обороны Италии Гвидо Кросетто настаивает на том, что Рим должен настаивать на равном участии в программе с Великобританией и Японией.

Напомним, 9 декабря СМИ раскрыли подробности разработки истребителя 6 поколения Tempest.

В июле 2022 года сообщалось, что истребитель Tempest сможет читать мысли пилота и перехватывать управление благодаря продвинутому ИИ.