Італія залучила 4 найбільші оборонні компанії для розробки винищувача 6 покоління

У межах спільної розробки з Великою Британією та Японією Італія планує виділити мільярди євро на новий літак.

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Італія підписала угоду з 4 оборонними компаніями щодо спільної роботи над винищувачем 6 покоління Tempest. Розробка ведеться у кооперації з Великобританією та Японією. Про це повідомляє Defense News.

До 2035 року три країни планують розробити винищувач 6-го покоління. Міноборони Італії підписали контракт із компаніями:

Leonardo

Elettronica

Avio Aero

MBDA Italia

Співпраця з оборонними підприємствами має дати початок новим напрацюванням для майбутнього винищувача. Також наголошується, що всі сторони підписання документа співпрацюватимуть з університетами, дослідницькими центрами та стартапами. Інших подробиць про договір не озвучують.

"Із запуском цієї нової фази програми GCAP ми розробляємо план для технологій та промисловості, який перенесе технологічний сектор Італії з епохи "Тайфунів" (нинішні винищувачі у ВПС Італії, — Фокус), останньої великої європейської програми розвитку бойової авіації, у нову еру, засновану на можливостях шостого покоління", — заявив головний виконавчий директор Elettronica.

До середини 2030-х років Рим витратить близько 3,8 млрд євро на додачу до 6 млрд вже виділеним. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто наполягає на тому, що Рим має наполягати на рівній участі у програмі з Великою Британією та Японією.

Нагадаємо, 9 грудня ЗМІ розкрили подробиці розробки винищувача 6 покоління Tempest.

У липні 2022 року повідомлялося, що винищувач Tempest зможе читати думки пілота та перехоплювати управління завдяки просунутому ШІ.