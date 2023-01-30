Перед началом войны Герасимов заявил, что "Россия больше не будет униженной", — Уоллес

Глава Министерства обороны Великобритании перед вторжением России в Украину посетил Москву, где провел разговор с высшим военным руководством страны.

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Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов перед полномасштабным вторжением в Украину в разговоре с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом заявил, что "Россия больше никогда не будет униженной". Об этом Уоллес рассказал в документальном фильме ВВС "Путин против Запада".

Британский министр сообщил, что посетил с визитом Москву 11 февраля 2022 года, где у него была запланирована встреча с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Во время встречи Уоллес получил уверения, что Россия не собирается нападать на Украину, однако обе стороны прекрасно понимали, что это ложь.

Уоллес заявил, что встреча проходила в атмосфере запугивания и демонстрации силы.

Чиновник отметил, что откровенная ложь со стороны россиян еще раз убедила его, что вторжение обязательно будет.

Министр добавил, что по окончанию встречи начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сказал ему, что "никогда больше мы (Россия – ред.) не будем унижены".

Напомним, ранее Фокус информировал, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в документальном фильме ВВС "Путин против Запада" заявил, что перед российским вторжением в Украину президент РФ Владимир Путин угрожал ракетным ударом.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что 16 января министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал "показательными" кадровые изменения среди военного командования Российской Федерации.