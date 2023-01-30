Перед початком війни Герасимов заявив, що "Росія більше не буде приниженою", — Воллес

Глава Міністерства оборони Великої Британії перед вторгненням Росії в Україну відвідав Москву, де провів розмову з найвищим військовим керівництвом країни.

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Начальник Генерального штабу РФ Валерій Герасимов перед повномасштабним вторгненням в Україну в розмові з главою Міноборони Великої Британії Беном Воллесом заявив, що "Росія більше ніколи не буде приниженою". Про це Воллес розповів у документальному фільмі ВВС "Путін проти Заходу".

Британський міністр повідомив, що відвідав із візитом Москву 11 лютого 2022 року, де в нього була запланована зустріч із головою Міноборони РФ Сергієм Шойгу. Під час зустрічі Воллес запевнив, що Росія не збирається нападати на Україну, проте обидві сторони чудово розуміли, що це брехня.

Воллес заявив, що зустріч проходила в атмосфері залякування та демонстрації сили.

Чиновник зазначив, що відверта брехня з боку росіян вкотре переконала його, що вторгнення обов'язково буде.

Міністр додав, що після закінчення зустрічі начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов сказав йому, що "ніколи більше ми (Росія – ред.) не будемо принижені".

Нагадаємо, раніше Фокус інформував, що колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у документальному фільмі ВВС "Путін проти Заходу" заявив, що перед російським вторгненням в Україну президент РФ Володимир Путін погрожував ракетним ударом.

Крім того, Фокус раніше повідомляв, що 16 січня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес назвав "показовими" кадрові зміни серед військового командування Російської Федерації.