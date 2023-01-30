"Опыты на военных": в Минобороны РФ заявили, что сорвали биологическую программу США в Украине

Начальник войск РХБЗ ВС РФ Игор Кириллов также выразил уверенность, что коронавирус специально создали в американских лабораториях, чтобы создать искусственную пандемию.

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В Минобороны РФ заявили, что якобы сорвали в Украине американскую военно-биологическую программу. С таким заявлением выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов на брифинге в понедельник, 30 января.

"Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины", — сказал Кириллов.

Он добавил, что якобы из-за этого Пентагон активно переносит незавершенные исследования в государства Центральной Азии и Восточной Европы.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что американские специалисты с 2019 проводили на украинской территории эксперименты с ВИЧ-инфекцией, в качестве целевой группы выступали, в том числе и украинские военные.

Завершил Игорь Кириллов свой брифинг заявлением о том, что к пандемии COVID-19 причастны соединенные Штаты Америки, специалисты которых, по мнению российского военачальника, специально вывели коронавирус в биологической лаборатории.

Напомним, 25 января представитель РФ в ООН разразился новым фейком об Украине. Зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский утверждает, что Киев "постигла божья кара" в виде стай ворон из-за якобы преследования высшим политическим руководством священников УПЦ МП.

Фокус также писал, что осень 2022 года постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил о том, что в США запатентовали специальный дрон, который способный переносить комаров, зараженных опасным вирусом. И якобы эту техническую разработку уже используют украинские военные на фронте против российских оккупантов.