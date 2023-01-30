"Досліди на військових": у Міноборони РФ заявили, що зірвали біологічну програму США в Україні

Начальник військ РХБЗ ЗС РФ Ігор Кирилов також висловив упевненість, що коронавірус спеціально винайшли в американських лабораторіях, щоб створити штучну пандемію.

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У Міноборони РФ заявили, що нібито зірвали в Україні американську військово-біологічну програму. З такою заявою виступив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Ігор Кирилов на брифінгу в понеділок, 30 січня.

"Активними діями Міноборони Росії вдалося зупинити реалізацію військово-біологічних програм на території України", — сказав Кирилов.

Він додав, що нібито через це Пентагон активно переносить незавершені дослідження до держав Центральної Азії та Східної Європи.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що американські фахівці з 2019 року проводили на українській території експерименти з ВІЛ-інфекцією, цільовою групу виступали, зокрема, й українські військові.

Завершив Ігор Кирилов свій брифінг заявою про те, що до пандемії COVID-19 причетні Сполучені Штати Америки, фахівці яких, на думку російського військовокомандувача, спеціально вивели коронавірус у біологічній лабораторії.

Нагадаємо, 25 січня представник РФ в ООН вибухнув новим фейком про Україну. Зампостпреда РФ в ООН Дмитро Полянський стверджує, що Київ "спіткала божа кара" у вигляді зграй ворон через нібито переслідування вищим політичним керівництвом священиків УПЦ МП.

Фокус також писав, що восени 2022 року постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив про те, що в США запатентували спеціальний дрон, який здатний переносити комарів, заражених небезпечним вірусом. І нібито цю технічну розробку використовують українські військові на фронті проти російських окупантів.