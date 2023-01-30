Израиль передал бронированные машины "скорой помощи" украинским медикам (фото)

Пуленепробиваемые машины Mercedes Sprinter, оснащенные броней от израильской компании Plasan Re’em, уже в ближайшее время прибудут в нашу страну.

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Министерство обороны Израиля 30 января передало три дополнительные бронированные машины "скорой помощи" службам экстренной помощи Украины. Об этом пишет The Times of Israel.

Это пуленепробиваемые машины "скорой помощи" Mercedes Sprinter, оснащенные броней от израильской компании Plasan Re’em. Автомобили также оснащены медицинской техникой: дефибриллятором, монитором для контроля сердечного ритма и системой подачи кислорода.

В профильном министертсве добавили, что несколько недель назад уже отправили в нашу страну одну такую машину "скорой".

"Она была доставлена несколько недель назад и уже помогает спасателям в спасательных операциях", — сказал представитель Минобороны.

В свою очередь в СМИ уточнили, что официальный Иерусалим до сих пор избегал предоставления прямой военной помощи Киеву, включая наступательные вооружения или передовые оборонительные технологии. Однако Израиль предоставил защитное оборудование украинским службам экстренной помощи и спасателям, а также тонны гуманитарной помощи и на несколько недель организовал полевой госпиталь на западе Украины.

[ + – ] Израильские "скорые" оборудованы дефибриллятором, монитором для контроля сердечного ритма и системой подачи кислорода

Напомним, в конце января посол Израиля в Германии Рон Просор сообщает, что израильское государство помогает Украине гораздо больше, чем заявляет публично. Израильские власти блокируют поставки вооружений из Ирана в Россию, но воздерживаются от громких заявлений из-за операций в Сирии и большого количества евреев в РФ.

Фокус также писал о том, какие военные технологии Израиль передает Украине. Как рассказал украинский посол Евгений Корнийчук, израильтяне решили передать технологии для своевременного обнаружения запуска ракет и дронов.