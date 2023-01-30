Ізраїль передав броньовані машини "швидкої допомоги" українським медикам (фото)

Куленепробивні машини Mercedes Sprinter, оснащені бронею від ізраїльської компанії Plasan Re'em, уже найближчим часом прибудуть до нашої країни.

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Міністерство оборони Ізраїлю 30 січня передало три додаткові броньовані машини "швидкої допомоги" службам екстреної допомоги України. Про це пише The Times of Israel.

Це куленепробивні машини швидкої допомоги Mercedes Sprinter, оснащені бронею від ізраїльської компанії Plasan Re'em. Автомобілі також оснащені медичною технікою: дефібрилятором, монітором для контролю серцевого ритму та системою подачі кисню.

У профільному міністерстві додали, що кілька тижнів тому вже відправили до нашої країни одну таку машину "швидкої".

"Вона була доставлена кілька тижнів тому та вже допомагає рятувальникам у рятувальних операціях", — сказав представник Міноборони.

Зі свого боку, у ЗМІ уточнили, що офіційний Єрусалим досі уникав надання прямої військової допомоги Києву, включаючи наступальні озброєння або передові оборонні технології. Проте Ізраїль надав захисне обладнання українським службам екстреної допомоги та рятувальникам, а також тонни гуманітарної допомоги та на кілька тижнів організував польовий госпіталь на заході України.

[ + – ] Ізраїльські "швидкі" обладнані дефібрилятором, монітором для контролю серцевого ритму та системою подачі кисню

Нагадаємо, наприкінці січня посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор повідомляє, що ізраїльська держава допомагає Україні набагато більше, ніж заявляє публічно. Ізраїльська влада блокує постачання озброєнь із Ірану до Росії, але утримується від гучних заяв через операції в Сирії та велику кількість євреїв у РФ.

Фокус також писав про те, які військові технології Ізраїль передає Україні. Як розповів український посол Євген Корнійчук, ізраїльтяни вирішили передати технології для своєчасного виявлення запуску ракет і дронів.