"Собирал разведданные о ВСУ": СБУ подозревает депутата от ОПЗЖ в работе на разведку РФ (фото)

По версии следствия, политик передавал информацию о дислокации украинских бойцов на Бахмутском направлении, а также собирал координаты местных объектов инфраструктуры для корректировки ударов по ним.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата от запрещенной партии "Оппозиционная платформа — за жизнь". По версии силовиков, он работал на российскую разведку в восточных регионах страны. Об этом рассказали в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что контрразведка СБУ вскрыла агента ГРУ РФ во время в ходе контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донецкой области. Подозреваемым оказался депутат Северского городского совета от ОПЗЖ.

По информации следствия, с октября прошлого года он собирал разведывательные данные о дислокации подразделений ВСУ на территории Бахмутского района. Кроме того, депутат передавал оккупантам координаты местных объектов инфраструктуры, в частности, энергетических. ВС РФ использовали их для нанесения прицельных ракетных ударов.

После обстрелов российский агент выходил на место "прилета", чтобы зафиксировать последствия и подготовить "отчет" для корректировки повторных ударов.

Правоохранители установили, что украинский депутат был завербован представителями военной разведки во время общения в одном из прокремлевских Telegram-каналов. Для коммуникации между собой они использовали закрытые мессенджеры.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого во время очередной передачи россиянам закрытых ведомостей. Ему вручили подозрение, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

29 января СМИ сообщали, что нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин решил сложить мандат и написал соответсвующее заявление. С января прошлого года он находится под санкциями США за "участие в контролируемой российским правительством деятельности по влиянию с целью дестабилизации Украины".

Журналисты также писали, что нардепы от ОПЗЖ Наталия Королевская и ее муж Олег Солод также написали заявление о сложении мандата. По информации СМИ, они с 24 февраля 2022 года перебралась на постоянное место жительства в ОАЭ.