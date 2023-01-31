"Збирав розвіддані про ЗСУ": СБУ підозрює депутата від ОПЗЖ у роботі на розвідку РФ (фото)

За версією слідства політик передавав інформацію про дислокацію українських бійців на Бахмутському напрямку, а також збирав координати місцевих об'єктів інфраструктури для коригування ударів по них.

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Співробітники Служби безпеки України затримали депутата від забороненої партії "Опозиційна платформа — за життя". За версією силовиків він працював на російську розвідку у східних регіонах країни. Про це розповіли у пресслужбі СБУ.

Повідомляється, що контррозвідка СБУ розкрила агента ГРУ РФ під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Підозрюваним виявився депутат Сіверської міської ради від ОПЗЖ.

За інформацією слідства, з жовтня минулого року він збирав розвідувальні дані щодо дислокації підрозділів ЗСУ на території Бахмутського району. Крім того, депутат передавав окупантам координати місцевих об'єктів інфраструктури, зокрема енергетичних. ЗС РФ використали їх для завдання прицільних ракетних ударів.

Після обстрілу російський агент виходив на місце "прильоту", щоб зафіксувати наслідки та підготувати "звіт" для коригування повторних ударів.

Правоохоронці встановили, що українського депутата завербували представники військової розвідки під час спілкування в одному з прокремлівських Telegram-каналів. Для комунікації вони використовували закриті месенджери.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного під час чергової передачі росіянам закритих відомостей. Йому вручили підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

29 січня ЗМІ повідомляли, що нардеп від ОПЗЖ Олег Волошин вирішив скласти мандат і написав відповідну заяву. З січня минулого року він перебуває під санкціями США за "участь у контрольованій російським урядом діяльності щодо впливу з метою дестабілізації України".

Журналісти також писали, що нардепи від ОПЗЖ Наталія Королевська та її чоловік Олег Солод також написали заяву про складання мандату. За інформацією ЗМІ, вона з 24 лютого 2022 року перебралася на постійне місце проживання в ОАЕ.