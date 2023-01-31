"Планировка применения войск": Беларусь анонсировала новые военные учения с Россией

Мероприятия с задействованием подразделений Объединенной региональной группировки войск стартуют сразу после завершения других учений, в которых участвовала авиация ВКС РФ.

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На территории Беларуси пройдут совместные с Россией учения, в ходе которых солдаты двух стран будут учиться принимать решения относительно вступления в войну. Об этом информирует пресс-служба белорусского Минобороны.

Сообщается, что совместные с Россией военные учения стартовали во вторник, 31 января. Мероприятия продлятся в течение недели, в ходе которых будут задействованы подразделения, входящие в состав Объединенной региональной группировки войск.

В пресс-релизе Минобороны Беларуси сказано, что военнослужащие будут учиться принимать решения относительно участия в войне.

"В течение недели представители военных ведомств двух государств отработают вопросы совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет по теме: "Принятие решения на применение региональной группировки войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства", — добавили в ведомстве.

Совместные с Россией учения, как утверждают в Минобороны, направлены на повышение совместимости органов военного управления двух государств. Более того, стартовавшие мероприятия будут этапом подготовки к оперативному учению "Щит Союза – 2023", проведение которого запланировано на сентябрь на территории РФ.

Отметим, что с 16 января по 1 февраля на территории Беларуси проходят другие совместные учения с Россией, в которых задействована боевая авиация. Мероприятия проводятся на всех военных аэродромах и полигонах страны.

В Киевской городской военной администрации, комментируя совместные учения Беларуси и России, заявили, что указанные мероприятия не являются прямой угрозой для украинской столицы и не будут дополнительным поводом для нанесения ракетных ударов по Киеву.