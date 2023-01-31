"Планування застосування військ": Білорусь анонсувала нові військові навчання з Росією

Заходи із залученням підрозділів Об'єднаного регіонального угруповання військ стартують відразу після завершення інших навчань, у яких брала участь авіація ПКС РФ.

Related video

На території Білорусі пройдуть спільні з Росією навчання, під час яких солдати двох країн навчатимуться приймати рішення щодо вступу у війну. Про це повідомляє пресслужба білоруського Міноборони.

Повідомляється, що спільні з Росією військові навчання розпочалися у вівторок, 31 січня. Заходи триватимуть протягом тижня, під час яких будуть задіяні підрозділи, що входять до складу Об'єднаного регіонального угруповання військ.

У пресрелізі Міноборони Білорусі сказано, що військовослужбовці навчатимуться приймати рішення щодо участі у війні.

"Протягом тижня представники військових відомств двох держав відпрацюють питання спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років на тему: "Прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ (сил) на користь забезпечення військової безпеки Союзної держави", — додали у відомстві.

Спільні з Росією навчання, як стверджують у Міноборони, спрямовані на підвищення сумісності органів воєнного управління двох держав. Щобільше, заходи, що стартували, будуть етапом підготовки до оперативного вчення "Щит Союзу – 2023", проведення якого заплановано на вересень на території РФ.

Зазначимо, що з 16 січня до 1 лютого на території Білорусі проходять інші спільні навчання з Росією, в яких задіяна бойова авіація. Заходи проводяться на всіх військових аеродромах та полігонах країни.

У Київській міській військовій адміністрації, коментуючи спільні навчання Білорусі та Росії, заявили, що ці заходи не є прямою загрозою для української столиці і не будуть додатковим приводом для завдання ракетних ударів по Києву.