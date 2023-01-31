Более 9 тысяч россиян незаконно мобилизовали в ВС РФ, — генпрокурор России (видео)

Игорь Краснов, отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным, не уточнил, как именно незаконно призванных в армию мужчин вернули обратно в Россию.

Related video

Во время частичной мобилизации в ряды ВС РФ незаконно призвали более 9 тысяч граждан. Об этом 31 января заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов, отчитываясь перед президентом Владимиром Путиным.

По его словам, надзорными проверками по итогам частичной мобилизации было установлено, что в ряды ВС РФ незаконно призвали более 9 тысяч граждан. Краснов уточнил, что в это число входят россияне, которых не должны были мобилизовать даже по состоянию здоровья.

Генпрокурор, отчитываясь перед Путиным, также рассказал, что с помощью проверок выявили целый ряд проблем и недочетов, связанные с организацией воинского учета, формированием баз военнообязанных и выплатами денежной помощи.

"Это, прежде всего, было связано с некорректным введением либо с долгим введением соответствующей информации в базу данных, блокированием денежных средств, которые поступали на счета граждан, когда они уже были заблокированы по решению суда, к примеру", — продолжил Краснов на встрече с Путиным и добавил, что в данный момент выплаты денежных пособий осуществлены.

[ + – ] Более 9 тысяч россиян незаконно мобилизовали в ВС РФ

Днем ранее, 30 января, военная разведка Минобороны Великобритании предполагала, что Кремль в ближайшее время объявит новую волну мобилизации. Командованию ВС РФ, по мнению разведчиков, необходимо доукомплектовать подразделения для осуществления нового наступления в Украине.

Помимо этого в январе в Кремле, отвечая на депутатский запрос, подтверждали. что подписанный Владимиром Путиным в сентябре указ о частичной мобилизации продолжает действовать на территории России. Указанная процедура, как заверили в администрации президента, необходима для доукомплектования частей добровольцами и контрактниками.