Понад 9 тисяч росіян незаконно мобілізували у ЗС РФ, — генпрокурор Росії (відео)

Ігор Краснов, звітуючи перед президентом Володимиром Путіним, не уточнив, як саме незаконно призваних до армії чоловіків повернули назад до Росії.

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Під час часткової мобілізації до лав ЗС РФ незаконно призвали понад 9 тисяч громадян. Про це 31 січня заявив генеральний прокурор Росії Ігор Краснов, звітуючи перед президентом Володимиром Путіним.

За його словами, наглядовими перевірками за підсумками часткової мобілізації встановлено, що до лав ЗС РФ незаконно призвали понад 9 тисяч громадян. Краснов уточнив, що до цього числа входять росіяни, яких не мали мобілізувати навіть за станом здоров'я.

Генпрокурор, звітуючи перед Путіним, також розповів, що за допомогою перевірок виявили цілу низку проблем та недоліків, пов'язаних з організацією військового обліку, формуванням баз військовозобов'язаних та виплатами грошової допомоги.

"Це насамперед було пов'язано з некоректним внесенням або з тривалим внесенням відповідної інформації в базу даних, блокуванням коштів, які надходили на рахунки громадян, коли вони вже були заблоковані за рішенням суду, наприклад", — продовжив Краснов на зустрічі з Путіним і додав, що на цей час виплати грошової допомоги здійснено.

[ + – ] Понад 9 тисяч росіян незаконно мобілізували у ЗС РФ

На день раніше, 30 січня, військова розвідка Міноборони Великобританії припускала, що Кремль найближчим часом оголосить нову хвилю мобілізації. Командуванню ЗС РФ, на думку розвідників, необхідно доукомплектувати підрозділи для нового наступу в Україні.

Крім цього, у січні в Кремлі, відповідаючи на депутатський запит, підтверджували, що підписаний Володимиром Путіним у вересні указ про часткову мобілізацію продовжує діяти на території Росії. Зазначена процедура, як запевнили в адміністрації президента, необхідна для доукомплектування частин добровольцями та контрактниками.