ВСУ приостановили наступление в Луганской области: нет ресурсов и не способствует погода

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что украинские бойцы на Лиманском направлении продолжают уничтожать логистику и склады ВС РФ. А для следующего продвижения нужно создать "новый кулак" из военной помощи партнеров.

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Вооруженные силы Украины продолжают вести бои на Лиманском направлении Луганской области. Однако их наступление приостановилось из-за того, что погода и ресурсы не способствуют этому. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона 31 января.

По его словам, сейчас украинские бойцы в этом районе не имеют достаточно резервов и огневой поддержки, поэтому командование не отправляет их в атаку. Он также не исключил, что для следующего продвижения нужно создать "новый кулак" из военной помощи партнеров.

"Мы действуем так, как приписывает адекватная современная военная наука. Когда у нас были эти возможности, мы продвигались — погодные условия, резервы", — добавил он.

Череватый также добавил, что ВСУ продолжают на Лиманском направлении уничтожать логистику и склады российских войск.

"Боевые задачи бывают разные — это не всегда наступательные действия. Это истощение противника, а есть момент, когда ты можешь перейти к более решительным действиям и прорвать оборону противника, как в Харьковской области было", — отметил представитель командования.

Напомним, 31 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова к возможному новому наступлению России. По его словам, около 150 тысяч россиян проходят подготовку на полигонах Беларуси и РФ, и украинское военное руководство осознает все угрозы.

29 января аналитики из Института изучения войны сообщали, что ВС РФ готовят масштабное наступление для полного захвата Луганской и Донецкой областей. Россияне сейчас копят силы для наступательных операций.