ЗСУ призупинили наступ у Луганській області: немає ресурсів і не сприяє погода

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів, що українські бійці на Лиманському напрямі продовжують знищувати логістику та склади ЗС РФ. А для наступного просування потрібно створити "новий кулак" із військової допомоги партнерів.

Related video

Збройні сили України продовжують бої на Лиманському напрямі Луганської області. Однак їх наступ зупинився через те, що погода та ресурси не сприяють цьому. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий в ефірі телемарафону 31 січня.

За його словами, зараз українські бійці у цьому районі не мають достатньо резервів та вогневої підтримки, тому командування не відправляє їх в атаку. Він також не виключив, що для наступного просування потрібно створити новий кулак з військової допомоги партнерів.

"Ми діємо так, як приписує адекватна сучасна військова наука. Коли ми мали ці можливості, ми просувалися — погодні умови, резерви", — додав він.

Череватий також додав, що ЗСУ продовжують на Лиманському напрямі знищувати логістику та склади російських військ.

"Бойові завдання бувають різні — це не завжди наступальні дії. Це виснаження противника, а є момент, коли ти можеш перейти до більш рішучих дій і прорвати оборону противника, як у Харківській області", — зазначив представник командування.

Нагадаємо, 31 січня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова до можливого нового наступу Росії. За його словами, близько 150 тисяч росіян проходять підготовку на полігонах Білорусі та РФ, і українське військове керівництво усвідомлює усі загрози.

29 січня аналітики з Інституту вивчення війни повідомляли, що ЗС РФ готує масштабний наступ для повного захоплення Луганської та Донецької областей. Росіяни зараз накопичують сили для наступальних операцій.