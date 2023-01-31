"24 лютого було складніше": Данілов не виключає нового наступу ЗС РФ

Близько 150 тисяч росіян, за словами секретаря РНБО, зараз проходять підготовку на полігонах Білорусі та Росії, і військове керівництво України чудово усвідомлює усі загрози.

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Росія під час мобілізації призвала 300 тисяч людей, але Україна готова до нового наступу ЗС РФ. Про це 30 січня в ефірі національного телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, військове керівництво України чудово усвідомлює загрозу нового можливого наступу ЗС РФ.

Данілов нагадав, що під час часткової мобілізації в Росії призвали 300 тисяч осіб. Половина з них уже вирушила на фронт, а ще 150 тисяч громадян проходять підготовку на різних російських та білоруських полігонах.

Секретар РНБО, коментуючи загрозу нового наступу ЗС РФ, заявив, що 24 лютого 2022 року було набагато складніше, ніж зараз, і запевнив, що Україна впорається з новими викликами.

"Ми до цього (нового наступу — ред.) дуже потужно готуємося. Щодня президент спілкується зі своїми іноземними колегами з військової допомоги і щодня продовжується робота всередині нашої країни. Так, це для нас виклик, але ми це витримаємо, бо 24 лютого 2022 року було набагато складніше. Тоді ми були віч-на-віч із країною-агресором. Не вірили в нашу перемогу і нашу здатність тримати удар", — продовжив Данілов в ефірі телемарафону.

Секретар РНБО наголосив, що сьогодні ситуація зовсім інша, якщо порівнювати з першими днями повномасштабного вторгнення, оскільки щотижня з'являються новини про чергові військові поставки для потреб Сил оборони України.

Декількома днями раніше Олексій Данілов вже коментував новий можливий наступ ЗС РФ. Секретар РНБО припустив, що Росія може готувати масштабну операцію в Україні до роковин вторгнення, оскільки Кремлю треба показати суспільству бодай якесь воєнне досягнення.

Інститут вивчення війни ISW у своєму звіті від 28 січня також попереджав про новий наступ ЗС РФ і припускав, що Росія зараз займається формуванням дополінних підрозділів, за допомогою яких загарбники планують вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.