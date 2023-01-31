"24 февраля было сложнее": Данилов не исключает новое наступление ВС РФ

Около 150 тысяч россиян, по словам секретаря СНБО, сейчас проходят подготовку на полигонах Беларуси и России, и военное руководство Украины прекрасно осознает все угрозы.

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Россия во время мобилизации призвала 300 тысяч человек, но Украина готова к возможному новому наступлению ВС РФ. Об этом 30 января в эфире национального телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, военное руководство Украины прекрасно осознает угрозу нового возможного наступления ВС РФ.

Данилов напомнил, что во время частичной мобилизации в России были призваны 300 тысяч человек. Половина из них уже отправилась на фронт, а еще 150 тысяч граждан проходят подготовку на различных российских и белорусских полигонах.

Секретарь СНБО, комментируя угрозу нового наступления ВС РФ, заявил, что 24 февраля 2022 года было намного сложнее, чем сейчас, и заверил, что Украина справится с новыми вызовами.

"Мы к этому (новому наступлению — ред.) очень мощно готовимся. Каждый день президент общается со своими иностранными коллегами по военной помощи и каждый день продолжается работа внутри нашей страны. Да, это для нас вызов, но мы это выдержим, потому что 24 февраля 2022 года было намного сложнее. Тогда мы были наедине со страной-агрессором. Не верили в нашу победу и нашу способность держать удар", — продолжил Данилов в эфире телемарафона.

Секретарь СНБО подчеркнул, что сегодня ситуация совершенно другая, если сравнивать с первыми днями полномасштабного вторжения, поскольку еженедельно появляются новости об очередных военных поставках для нужд Сил обороны Украины.

Несколькими днями ранее Алексей Данилов уже комментировал новое возможное наступление ВС РФ. Секретарь СНБО предположил, что Россия может готовить масштабную операцию в Украине к годовщине вторжения, поскольку Кремлю нужно показать обществу хоть какое-то военное достижение.

Институт изучения войны ISW в своем отчете от 28 января также предупреждал о новом наступлении ВС РФ и предполагал, что Россия сейчас занимается формированием дополинтельных подразделений, с помощью которых захватчики планируют выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.