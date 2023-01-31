"Россия будет зависить от моста": экс-глава ЦРУ озвучил сценарий освобождения Крыма

По мнению Дэвида Петреуса, сначала украинским военным нужно "запереть" оккупантов на Крымском полуострове, отрезав путь к материковой России, а потом начать атаковать военные штабы россиян высокоточными боеприпасами.

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Танки Leopard 2 — не залог абсолютной победы ВСУ на фронте, а Крым придется деоккупировать в несколько этапов. Такое мнение высказал экс-глава ЦРУ, командующий американской группировкой в Иране генерал Дэвид Петреус в интервью The Washington Post.

С интервьюером он поговорил о деоккупации Крыма, новом наступлении ВС РФ на Украину и танках для наших Вооруженных сил.

Как танки Leopard 2 могут повлиять на ситуацию на фронте

По словам Дэвида Петреуса, немецкие танки Leopard 2, американские танки M1 Abrams, а также британские Challenger могут стать последним "пазлом", который необходим Украине для подготовки к второму масштабному наступлению ВС РФ и для подготовки к собственному контрнаступлению.

Однако для этого также необходима слаженная работа артиллерии, сил ПВО и беспилотников.

"И если они (ВСУ, — ред.) смогут сложить это воедино и в очередной раз переиграть Россию в этой битве за формирование сил, то через несколько месяцев мы увидим, что украинцы смогут возобновить контрнаступательные операции и попытаться освободить больше оккупированных РФ территорий", — сказал экс-глава ЦРУ.

Подготовка РФ к новому удару по Украине

Американский генерал высказала уверенность, что в конце зимы — весной ВС РФ предпримут вторую попытку полномасштабной оккупации Украины.

"Главный вопрос заключается в том, смогут ли украинцы снова сделать то, что они делали в начале войны, то есть добиться большего успеха, чем Россия, в формировании сил", — сказал Петреус.

По его словам, Украине для этого сейчас нужна не только военная техника и боеприпасы, но и время.

"Время нужно, чтобы внедрить эти новые системы вооружения, танки, соединить их с другими средствами, необходимыми для общевойсковых операций, а затем разместить их, подготовить материально-техническое обеспечение", — уточнил экс-глава ЦРУ.

Сценарий освобождения Крыма

Экс-глава ЦРУ высказал мнение, что начать операцию по деоккупации Крымского полуострова нужно с создания условий, при которых РФ будет зависима от Керченского (Крымского) моста.

"Если они (ВСУ – ред.) смогут, то в весенне-летнем наступлении в этом году разорвут наземную связь, которая есть у России, так называемый наземный коридор, установленный Россией. Таким образом, они блокируют его. Тогда Россия будет зависеть от моста через Керченский пролив для снабжения Крыма", — сказал Петреус.

После этого украинским военным необходимо повредит или окончательно уничтожить Крымский мост, чтоб изолировать оккупантов на Крымском полуострове от материковой России.

При условии, что в это время ВСУ станут доступны высокоточные боеприпасы с большей дальностью, в этой фазе нужно начинать обстрелы военных штабов ВС РФ на территории полуострова.

"Далее развитие событий будет зависеть от решений, которые могут обсуждаться странами-союзницами", — резюмировал Петреус.

Напомним, 28 января в ВСУ заявили, что ВС РФ готовятся к наступлению на южном направлении фронта.Представительница ОК "Юг" Наталия Гуменюк сообщила, что украинские военные ведут постоянную огневую работу, уничтожая склады ВС РФ и не дают им создать места дислокации.

Фокус также писал о том, где могут начать наступление ВСУ в новой фазе войны. Военные эксперты говорят о том, что в этой битве будут применять общевойсковые соединения — мотопехота, артиллерия, авиация, и возможно, даже морской десант.