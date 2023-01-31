"Росія залежатиме від мосту": ексглава ЦРУ озвучив сценарій визволення Криму

На думку Девіда Петреуса, спочатку українським військовим потрібно "зачинити" окупантів на Кримському півострові, відрізавши шлях до материкової Росії, а потім розпочати атакувати військові штаби росіян високоточними боєприпасами.

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Танки Leopard 2 — не запорука абсолютної перемоги ЗСУ на фронті, а Крим доведеться деокупувати в кілька етапів. Таку думку висловив ексглава ЦРУ, командувач американського угрупування в Ірані генерал Девід Петреус в інтерв'ю The Washington Post.

З інтерв'юером він поговорив про деокупацію Криму, новий наступ ЗС РФ на Україну та танки для наших Збройних сил.

Як танки Leopard 2 можуть вплинути на ситуацію на фронті

За словами Девіда Петреуса, німецькі танки Leopard 2, американські танки M1 Abrams, а також британські Challenger можуть стати останнім "пазлом", який необхідний Україні для підготовки до другого масштабного наступу ЗС РФ та підготовки до власного контрнаступу.

Однак для цього також потрібна злагоджена робота артилерії, сил ППО та безпілотників.

"І якщо вони (ЗСУ, — ред.) зможуть скласти це воєдино і вкотре переграти Росію в цій битві за формування сил, то за кілька місяців ми побачимо, що українці зможуть відновити контрнаступальні операції і спробувати звільнити більше окупованих РФ територій", — сказав ексглава ЦРУ.

Підготовка РФ до нового удару по Україні

Американський генерал висловила впевненість, що наприкінці зими — навесні ЗС РФ здійснять другу спробу повномасштабної окупації України.

"Головне питання полягає в тому, чи зможуть українці знову зробити те, що вони робили на початку війни, тобто досягти більшого успіху, ніж Росія, у формуванні сил", — сказав Петреус.

За його словами, Україні для цього зараз потрібна не лише військова техніка та боєприпаси, а й час.

"Час потрібен, щоб запровадити ці нові системи озброєння, танки, з'єднати їх з іншими засобами, необхідними для загальновійськових операцій, а потім розмістити їх, підготувати матеріально-технічне забезпечення", — уточнив ексглава ЦРУ.

Сценарій визволення Криму

Ексглава ЦРУ висловив думку, що розпочати операцію з деокупації Кримського півострова потрібно зі створення умов, за яких РФ буде залежною від Керченського (Кримського) мосту.

"Якщо вони (ЗСУ — ред.) зможуть, то у весняно-літньому наступі цього року розірвуть наземний зв'язок, який має Росія, так званий наземний коридор, встановлений Росією. У такий спосіб вони блокують його. Тоді Росія залежатиме від мосту через Керченську протоку для постачання Криму", — сказав Петреус.

Після цього українським військовим необхідно пошкодити або остаточно знищити Кримський міст, щоб ізолювати окупантів на Кримському півострові від материкової Росії.

За умови, що в цей час ЗСУ стануть доступні високоточні боєприпаси з більшою дальністю, у цій фазі варто розпочинати обстріл військових штабів ЗС РФ на території півострова.

"Далі розвиток подій залежатиме від рішень, які можуть обговорюватися країнами-союзницями", — резюмував Петреус.

Нагадаємо, 28 січня у ЗСУ заявили, що ЗС РФ готуються до наступу на південному напрямі фронту. Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові ведуть постійну вогневу роботу, знищуючи склади ЗС РФ та не дають їм створити місця дислокації.

Фокус також писав про те, де можуть розпочати наступ ЗСУ у новій фазі війни. Військові експерти говорять про те, що в цій битві застосовуватимуть загальновійськові з'єднання — мотопіхота, артилерія, авіація і, можливо, навіть морський десант.