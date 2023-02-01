"Не станет неожиданностью": глава Харьковской ОВА рассказал о возможном наступлении ВС РФ

Олег Синегубов отметил, что российские войска могут провести оперативно и быстро "какие-то" маневры для атаки на регион. Однако украинские военные готовы к такому сценарию.

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал возможное наступление российских войск на регион. По его словам, украинские военные готовы к такому сценарию, а атаки оккупантов не должны стать неожиданностью. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Синегубов добавил, что сейчас увелечения военного присутствия российских войск в Харьковской области не наблюдается. Однако ВС РФ могут быстро провести маневры.

"Мы готовы, поскольку противник все же может провести оперативно и быстро какие-то маневры. Если будет наступление или попытка такого наступления, оно не должно стать для нас неожиданным", — добавил чиновник.

Руководитель ОВА рассказал, что в последнее время войска России начали чаще обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковской области. В частности, оккупанты наносят удары в районе Купянска и Волчанска.

"У нас несколько увеличились обстрелы по Волчанскому и Купянскому направлениям. Враг атакует хаотично частный жилищный фонд, многоэтажки, больницы", — заявил он.

Напомним, 31 января СМИ сообщали, что Запад не верит в успех весеннего наступления российских войск, если оно произойдет. У РФ ограниченный военный ресурс, в частности оборудование и материально-техническое обеспечение.

23 января представитель ГУР Вадим Скибицкий рассказал, что армия РФ в феврале-марте будет пытаться продвинуться в направлении Харьковской области.