Купянск, Сватово, Кременная: в ГУР назвали, где попытаются наступать ВС РФ

По словам Вадима Скибицкого, армия РФ в феврале-марте будет пытаться продвинуться в направлении Харьковской области.

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Армия РФ планирует захватить Донецкую и Луганскую области. Об этом заявил замначальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий в интервью для Delfi.

Вся активность врага, как утверждает представитель военной разведки, будет сосредотачиваться на Донецком и Луганском направлениях.

"Приблизительно в феврале — марте будут бои за эти области, россияне постараются взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную, в направлении Харьковской области. Главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар", — заявил Скибицкий.

Как отмечает представитель ГУР, Украина сковала все боевые части и подразделения армии РФ как сухопутные, так и воздушно-десантные.

"Раненого зверя нужно добивать, потому что он может кинуться из последних сил. На востоке Украины все это время шла война, этот зверь накопил силы и начал следующий этап войны", — подчеркнул Скибицкий.

При этом у РФ достаточно советских запасов, чтобы восполнять потери в Украине. Сейчас они активно все изымают и пытаются отремонтировать/восстановить.

Также в Кремле существует раскол, как говорит Скибицкий, это говорит о том, что могут назревать какие-то события. Пригожина стремятся убрать из-за нарастающего влияния, а назначение Герасимова говорит о разногласии внутри военного руководства.

Напомним, 18 января президент Анджей Дуда заявил, что через несколько недель будет ясно, выживет ли Украина в решающем этапе войны. Ситуация может стать критической из-за повторного наступления РФ.

23 января президент Зеленский заявил, что западные партнеры могли передавать больше тяжелого оружия Украине.