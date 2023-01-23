Куп'янськ, Сватове, Кремінна: у ГУР назвали, де спробують наступати ЗС РФ

За словами Вадима Скібіцького, армія РФ у лютому-березні намагатиметься просунутися в напрямку Харківської області.

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Армія РФ планує захопити Донецьку та Луганську області. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв'ю Delfi.

Уся активність ворога, як стверджує представник військової розвідки, зосереджуватиметься на Донецькому та Луганському напрямках.

"Приблизно в лютому-березні будуть бої за ці області, росіяни намагатимуться взяти під свій контроль Куп'янськ, Сватове, Кремінну в напрямку Харківської області. Головне поле бою буде на Донбасі, це підтверджують бої за Бахмут і Соледар", — заявив Скібіцький.

Як зазначає представник ГУР, Україна скувала всі бойові частини та підрозділи армії РФ як сухопутні, так і повітрянодесантні.

"Пораненого звіра потрібно добивати, тому що він може кинутися з останніх сил. На сході України весь цей час точилася війна, цей звір накопичив сили та розпочав наступний етап війни", — наголосив Скібіцький.

Водночас РФ має достатньо радянських запасів, щоб заповнювати втрати в Україні. Наразі вони активно все вилучають і намагаються відремонтувати/відновити.

Також у Кремлі існує розкол, як каже Скібіцький, це говорить про те, що можуть назрівати якісь події. Пригожина прагнуть усунути через наростання впливу, а призначення Герасимова говорить про розбіжності всередині військового керівництва.

Нагадаємо, 18 січня президент Анджей Дуда заявив, що за кілька тижнів буде ясно, чи виживе Україна у вирішальному етапі війни. Ситуація може стати критичною через повторний наступ РФ.

23 січня президент Зеленський заявив, що західні партнери могли передавати більше важкої зброї Україні.