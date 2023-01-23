"Могли дати більше": Зеленський обурився небажанням союзників передавати важке озброєння

ЗСУ, як стверджує президент, потребують важкої техніки для проведення оборонних операцій, тому про заходження української армії на територію Росії не йдеться.

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Передавання 10-50 танків Україні кардинально не вирішить ситуацію на фронті, оскільки у розпорядженні Росії є сотні одиниць бронетехніки. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, яке було 22 січня опубліковано в Telegram-каналі глави держави.

За його словами, Росія має майже тисячу танків, а єдиним плюсом є той факт, що російські військовослужбовці втратили мотивацію і не надто зацікавлені у веденні бойових дій.

Натомість, як вважає Зеленський, передавання кількох десятків одиниць бронетехніки Україні кардинально не змінить ситуацію на фронті.

"Ви повинні чітко розуміти: коли проти нас російська армія, яка має тисячу танків… Там просто нема кому воювати, вони бояться, вони невмотивовані і це плюс нам. Але коли в них тисяча танків, жодна країна рішенням, що вони нам дають 10- 20-50 танків не вирішить проблему", — продовжив глава держави і розкритикував позицію Німеччини, яка висуває додаткові умови під час обговорення можливого відправлення партії танків Leopard 2.

За словами Зеленського, Україна потребує важкого озброєння, щоб проводити оборонні ситуації. Президент запевнив, що передана союзниками техніка не заходитиме на територію РФ, оскільки офіційний Київ у цьому не зацікавлений.

Окремо Зеленський припустив, що Німеччина погоджується передати Україні якесь озброєння після того, як США оголошують про нову військову допомогу.

"У тебе (звернення до канцлера Олафа Шольца — ред.) є ці Leopard або у вас змагання в риториці? Якщо є Leopard — дай. Американці дали в пакеті 20 бойових машин піхоти Bradley, німці дали Marder — 20. І я був дуже вдячний. Але після заяви про танки, мовляв, "скільки ти даси, стільки я дам", у мене виникає питання: значить, ви могли дати Marder більше, і просто дали 20, тому що американці дали 20 БМП Bradley?" — поставив питання глава держави в інтерв'ю.

Окремо у спілкуванні з німецькими журналістами Володимир Зеленський спрогнозував, на яких напрямах ЗС РФ найближчим часом можуть розпочати наступ.

Декількома днями раніше Володимир Зеленський уже критикував Німеччину за позицію з передавання танків Leopard 2. Глава держави обурився політикою західних союзників, які відкладають постачання важкого озброєння, необхідного Україні для оборонних операцій.