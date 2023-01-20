"Люди гинуть щодня": Зеленський розкритикував позицію ФРН щодо танків для України

За словами президента, танки Leopard 2 потрібні нашій країні для оборони, а не для штурму території Російської Федерації.

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Президента України Володимир Зеленський закликав федеральний уряд Німеччини відкинути нерішучість щодо постачання Україні танків Leopard 2. Про це він заявив в інтерв'ю ARD.

Під час розмови з журналістом, Зеленський висловив подив щодо ставлення німецького уряду до передачі ЗСУ озброєння, зокрема, бойових танків.

"Ви дорослі люди. Ви можете так говорити півроку, але тут люди гинуть щодня", — сказав президент України.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна не має наміру використовувати танки Leopard 2 на території Російської Федерації. За його словами, рішення про постачання цього виду зброї є політичним.

"Якщо у вас є танки Leopard, віддайте їх нам. Ми ж не атакуємо, якщо когось це непокоїть. Ці "Леопарди" не проходять через Росію. Ми обороняємось", — заявив український лідер.

На думку Зеленського, політикам, які виступають проти постачання важкого озброєння в Україну, варто прямо зізнатися, що вони до цього не готові. Український президент також закликав таких державних діячів "не шукати виправдань".

Раніше, 19 січня, Бундестаг не підтримав пропозицію опозиційної фракції ХДС/ХСС про передачу танків Leopard 1 і Leopard 2 українським Збройним силам. Проти виступили представники правлячої коаліції Німеччини.

Нагадаємо, що 18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про намір надати Україні танки Leopard 2 у тому випадку, якщо Сполучені штати Америки передадуть ЗСУ свої танки M1 Abrams.

У той же день польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що його країна може передати Україні німецькі танки Leopard 2, не чекаючи на рішення Міноборони Німеччини.

Ще Фокус писав про те, що Володимир Зеленський назвав країни, які готові передати Києву свої танки, проте очікують відповідних дозволів, зокрема, з боку Німеччини. За словами президента України, до цих країн належать Польща, Фінляндія, Португалія, Іспанія та багато інших держав.