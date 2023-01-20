"Люди гибнут каждый день": Зеленский раскритиковал позицию ФРГ о танках для Украины

По словам украинского президента, танки Leopard 2 нужны нашей стране для обороны, а не для штурма территории Российской Федерации.

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Президента Украины Владимир Зеленский призвал федеральное правительство Германии отбросить нерешительность касательно поставок Украине танков Leopard 2. Об этом он заявил в интервью ARD.

В ходе разговора с журналистом, Зеленский выразил недоумение касательно отношения немецкого правительства к передаче ВСУ вооружения, в частности, боевых танков.

"Вы взрослые люди. Вы можете так говорить полгода, но здесь люди гибнут — каждый день", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский также подчеркнул, что Украина не намерена использовать танки Leopard 2 на территории Российской Федерации. По его словам, решение о поставках данного вида оружия является политическим.

"Если у вас есть танки Leopard, отдайте их нам. Мы же не атакуем, если кого-то это беспокоит. Эти "Леопарды" не проходят через Россию. Мы обороняемся", — заявил украинский лидер.

По мнению Зеленского, политикам, выступающим против поставок тяжелого вооружения в Украину, стоит прямо признаться в том, что они к этому не готовы. Украинский президент также призвал таких государственных деятелей "не искать оправданий".

Ранее, 19 января Бундестаг не поддержал предложение оппозиционной фракции ХДС/ХСС о передаче танков Leopard 1 и Leopard 2 украинским Вооруженным силам. Против выступили представители правящей коалиции Германии.

Напомним, что 18 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении предоставить Украине танки Leopard 2 в том случае, если Соединенные штаты Америки передадут ВСУ свои танки M1 Abrams.

В тот же день польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что его страна может передать Украине немецкие танки Leopard 2, не дожидаясь решения Минобороны Германии.

Еще Фокус писал о том, что Владимир Зеленский назвал страны, готовые передать Киеву свои танки, однако ждущие соответствующих разрешений, в частности, со стороны Германии. По словам президента Украины, к числу этих стран относятся Польша, Финляндия, Португалия, Испания и многие другие государства.