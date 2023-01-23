"Могли дать больше": Зеленский возмутился нежеланием союзников передавать тяжелое вооружение

ВСУ, как утверждает президент, нуждаются в тяжелой технике для проведения оборонительных операций, поэтому о заходе украинской армии на территорию России речи не идет.

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Передача 10-50 танков Украине кардинально не решит ситуацию на фронте, поскольку в распоряжении России имеется сотни единиц бронетехники. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью немецкому телеканалу ARD, которое было 22 января опубликовано в Telegram-канале главы государства.

По его словам, у России есть около тысячи танков, а единственным плюсом является тот факт, что российские военнослужащие потеряли мотивацию и не слишком заинтересованы в ведении боевых действий.

Вместе с этим, как считает Зеленский, передача нескольких десятков единиц бронетехники Украине кардинально не изменит ситуацию на фронте.

"Вы должны четко понимать: когда против нас российская армия, у которой тысяча танков… Там просто некому воевать, они боятся, они немотивированы и это плюс нам. Но когда у них тысяча танков, ни одна страна решением, что они нам дают 10-20-50 танков, не решит проблему", — продолжил глава государства и раскритиковал позицию Германии, которая выдвигает дополнительные условия при обсуждении возможной отправки партии танков Leopard 2.

По словам Зеленского, Украина нуждается в тяжелом вооружении, чтобы проводить оборонительные ситуации. Президент заверил, что переданная союзниками техника не будет заходить на территорию РФ, поскольку официальный Киев в этом не заинтересован.

Отдельно Зеленский предположил, что Германия соглашается передать Украине какое-то вооружение после того, как США объявляют о новой военной помощи.

"У тебя (обращение к канцлеру Олафу Шольцу — ред.) есть эти Leopard или у вас соревнования в риторике? Если есть Leopard — дай. Американцы дали в пакете 20 боевых машин пехоты Bradley, немцы дали Marder – 20. И я был очень благодарен. Но после заявления о танках, мол, "сколько ты дашь, столько я дам", у меня возникает вопрос: значит, вы могли дать Marder больше, и просто дали 20, потому что американцы дали 20 БМП Bradley?" — задался вопросом глава государства в интервью.

Отдельно в общении с немецкими журналистами Владимир Зеленский спрогнозировал, на каких направлениях ВС РФ в ближайшее время могут начать наступление.

Несколькими днями ранее Владимир Зеленский уже критиковал Германию за позицию по передаче танков Leopard 2. Глава государства возмутился политикой западных союзников, которые откладывают поставки тяжелого вооружения, необходимого Украине для оборонительных операций.