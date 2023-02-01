"Не стане несподіванкою": голова Харківської ОВА розповів про можливий наступ ЗС РФ

Олег Синєгубов зазначив, що російські війська можуть провести оперативно та швидко "якісь" маневри для атаки на регіон. Проте українські військові готові до такого сценарію.

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Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував можливий наступ російських військ на регіон. За його словами, українські військові готові до такого сценарію, а атаки окупантів не мають стати несподіванкою. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Синєгубов додав, що зараз збільшення військової присутності російських військ у Харківській області не спостерігається. Проте ЗС РФ можуть швидко здійснити маневри.

"Ми готові, оскільки противник все ж таки може провести оперативно і швидко якісь маневри. Якщо буде наступ або спроба такого наступу, він не повинен стати для нас несподіваним", — додав чиновник.

Керівник ОВА розповів, що останнім часом війська Росії почали частіше обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківської області. Зокрема, окупанти завдають ударів у районі Куп'янська та Вовчанська.

"У нас дещо збільшилися обстріли по Вовчанському та Куп'янському напрямках. Ворог атакує хаотично приватний житловий фонд, багатоповерхівки, лікарні", — заявив він.

Нагадаємо, 31 січня ЗМІ повідомляли, що Захід не вірить у успіх весняного наступу російських військ, якщо воно станеться. У РФ обмежений військовий ресурс, зокрема обладнання та матеріально-технічне забезпечення.

23 січня представник ГУР Вадим Скібіцький розповів, що армія РФ у лютому-березні намагатиметься просунутися у напрямку Харківської області.