Под угрозой срыва: Россия нарушила ключевой ядерный договор, — Госдеп США

По информации СМИ, Россия не разрешила провести инспекцию на своей территории представителям Соединенных Штатов.

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Государственный департамент США заявил во вторник Конгрессу, что Кремль нарушает договор по контролю над ядерными вооружениями и не предоставляет доступ инспекции на свою территорию. Об этом 31 января сообщило ABC News.

По мнению чиновников Госдепартамента, это ставит под угрозу один из немногих областей сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

"Россия не выполняет свои обязательства по новому Договору СНВ по содействию инспекционной деятельности на своей территории. Отказ России содействовать инспекционной деятельности мешает Соединенным Штатам осуществлять важные права по договору и угрожает жизнеспособности американо-российского контроля над ядерными вооружениями", — говорится в сообщении представителя Госдепа.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, также известный как СНВ-3 — это соглашение между США и Россией, которое вступило в силу в 2011 году и в 2021 году было продлено еще на 5 лет. Данный договор ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок, которые могут разместить США и Россия, а также развертывание ракет наземного и подводного базирования и бомбардировщиков для их доставки. Согласно условиям соглашения, эти ограничения должны проверяться посредством инспекций на местах обмена данными и других мер контроля.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов 31 января в интервью The Wall Street Journal заявил, что Россия не станет применять ядерное оружие, так как это приведет к ее полному краху.

В тот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Соединенные Штаты готовы применить ядерное оружие, чтобы защитить Южную Корею от КНДР.

Ранее, 27 января, бывший глава Министерства иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс назвал блефом заявление чиновников РФ по поводу ядерного ответа на якобы "угрозы" их суверенитету и территориальной целостности.