В Литве назвали "безосновательными" ядерные угрозы Кремля

Экс-министр иностранных дел и обороны Линас Линкявичюс заявил, что Россия оккупировала часть украинской территории, а не наоборот, поэтому не имеет права угрожать ядерным оружием из-за якобы "угрозы" ее территориальной целостности.

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Блеф чиновников Российской Федерации относительно ядерного ответа на якобы "угрозы" их суверенитету и территориальной целостности не имеет никаких оснований. Об этом заявил бывший глава Министерства иностранных дел и обороны Литвы Линас Линкявичюс.

Экс-чиновник напомнил, что это именно Россия оккупирует часть территории Украины, а не наоборот.

"Российский блеф относительно ядерного ответа на "угрозы" их суверенитету и территориальной целостности не имеет никаких оснований. Украина не оккупирует Россию, Украина стремится и должна очистить от России все оккупированы и аннексированы территории, чтобы положить конец этой варварской войне. И мы должны помочь", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Фокус информировал, что 25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на фоне заявлений в Кремле об угрозе ядерной войны, поставки тяжелого вооружения Украине могут спровоцировать ядерную эскалацию, однако риск применения оружия массового уничтожения невелик, хотя сама "ядерная риторика" Кремля вполне опасна. "Россия должна знать, что ядерную войну невозможно выиграть, и поэтому ее нельзя вести", — подчеркнул генсек Альянса.

Кроме того, Фокус ранее сообщал, что в декабре прошлого года министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал низкой вероятность применения тактического ядерного удара Россией в ее войне против Украины.